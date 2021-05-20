Учащиеся девятых классов проверили свои знания по физике и истории

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Вчера в Саратовской области девятиклассники области написали контрольные работы по физике и истории.Напомним, ранее Рособрнадзор сообщал о том, что проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников проводятся контрольные работы. Школьники пишут их только по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусмотрено. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут участвовать в написании контрольных работ по своему желанию.В Саратовской области сегодня контрольную работу по физике написали 955 учеников, а работу по истории – 128 человек. Девятиклассники выполняли работу с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.«Я сегодня написал контрольную работу по физике, потому что намерен дальше продолжить обучение в 10 классе по этому профилю. Перед написанием контрольной, конечно, немного волновался. Потом, увидев задания, выдохнул. Мы готовились к экзаменам, поэтому незнакомых мне заданий не было. Конечно, легче писать контрольную работу в стенах своей же школы, можно сказать, родные стены помогали», – рассказал по итогам написания контрольной работы Игнатий Зайцев, ученик средней школы № 25 г. Балаково.Результат контрольной работы не является условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. Работа будет оцениваться по первичным баллам с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале. Рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.Результаты работ будут обработаны Региональным центром оценки качества образования до 31 мая. Резервные сроки проведения контрольных работ не предусмотрены.Завтра, 20 мая, девятиклассники напишут обществознание (7050 человек) и химию (724 человека), 21 мая – географию (5228 человек) и иностранные языки (439 человек).Напоминаем, что в ОГЭ 2021 года примут участие 20991 девятиклассник.