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Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»

Центр технического творчества детей и молодежи совместно с комитетом по образованию с 12 по 28 мая 2021 года проводит открытый городской заочный конкурс по робототехнике «RoboKidsStart – 2021» среди дошкольных образовательных учреждений.

Тематика конкурса «Детский сад моей мечты».

Этапы конкурса:

1. Творческий этап – команда создает по собственному выбору творческий проект из конструкторов различных производителей (приветствуются движущие механизмы, использование различных передач, датчиков).

2. Защита творческого проекта.

Конкурсные материалы направляются по электронной почте: texniki64konkurs@yandex.ru до 21 мая 2021 года (включительно).

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по образованию и Центра технического творчества детей и молодежи.