Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»
Центр технического творчества детей и молодежи совместно с комитетом по образованию с 12 по 28 мая 2021 года проводит открытый городской заочный конкурс по робототехнике «RoboKidsStart – 2021» среди дошкольных образовательных учреждений.
Тематика конкурса «Детский сад моей мечты».
Этапы конкурса:
1. Творческий этап – команда создает по собственному выбору творческий проект из конструкторов различных производителей (приветствуются движущие механизмы, использование различных передач, датчиков).
2. Защита творческого проекта.
Конкурсные материалы направляются по электронной почте: texniki64konkurs@yandex.ru до 21 мая 2021 года (включительно).
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по образованию и Центра технического творчества детей и молодежи.