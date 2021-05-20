Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»

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Тематика конкурса «Детский сад моей мечты».Этапы конкурса:1. Творческий этап – команда создает по собственному выбору творческий проект из конструкторов различных производителей (приветствуются движущие механизмы, использование различных передач, датчиков).2. Защита творческого проекта.Конкурсные материалы направляются по электронной почте: texniki64konkurs@yandex.ru до 21 мая 2021 года (включительно).С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по образованию и Центра технического творчества детей и молодежи.