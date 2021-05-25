Национальный проект "Культура" идет в село

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Планируется провести капитальный ремонт Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Нижняя Банновка Красноармейского района. Работы на аналогичном объекте поселка Синенькие Саратовского района завершены. Общая сумма средств, выделенных на обновление сельских "очагов культуры", составляет 30,5 миллиона рублей.Продолжается ремонт в Детской школе искусств районного поселка Татищево и Детской школе искусств №8 города Саратова. Бюджет составляет порядка сорока миллионов рублей.На государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры предусмотрено 2,34 миллиона рублей, на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - 870 тысяч рублей.