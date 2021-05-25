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В Саратовской области определен «Лучший библиотекарь 2020 года»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Национальный проект "Культура" идет в село

Новости / Культура
Национальный проект "Культура" идет в село

В Саратовской области активно ведутся работы по улучшению инфраструктуры сельских учреждений культуры в рамках соответствующего национального проекта.

Планируется провести капитальный ремонт Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Нижняя Банновка Красноармейского района. Работы на аналогичном объекте поселка Синенькие Саратовского района завершены. Общая сумма средств, выделенных на обновление сельских "очагов культуры", составляет 30,5 миллиона рублей.

Продолжается ремонт в Детской школе искусств районного поселка Татищево и Детской школе искусств №8 города Саратова. Бюджет составляет порядка сорока миллионов рублей.

На государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры предусмотрено 2,34 миллиона рублей, на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - 870 тысяч рублей.