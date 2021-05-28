Продолжается реализация федеральной программы "Творческие люди" национального проекта "Культура"

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В 2021 году 762 работника культуры пройдут обучение в Центре при Саратовской государственной консерватории, 321 работник - при Краснодарском государственном институте культуры, 28 работников - при Московском государственном институте культуры, 40 - при Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А.Герасимова, 11 деятелей культуры - при Российской академии музыки имени Гнесиных.В настоящее время прошли обучение 338 работников культуры.