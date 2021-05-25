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В июне будут подведены итоги конкурса на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура"

Новости / Культура
В июне будут подведены итоги конкурса на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура"

На создание модельных библиотек по национальному проекту "Культура" подано одиннадцать заявок от Алексадрово-Гайского, Аткарского, Петровского, Пугачевского, Советского, Татищевского, Энгельсского районов.

Также в конкурсе участвуют четыре библиотечных филиала города Саратова.

Прием заявок осуществлялся до 30 апреля 2021 года. Их общая сумма - 75 миллионов рублей.

Подведение итогов конкурса ожидается в июне-июле.