Нацпроектом "Культура" поддержаны три творческих проекта по укреплению российской гражданской идентичности
Ежегодно в рамках нацпроекта "Культура" осуществляется поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.
Они включают себя мероприятия по популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержке изобразительного искусства.
Стало известно, что в текущем году на события по данной тематике нацпроектом "Культура" предусмотрено 800 тысяч рублей. Будут поддержаны три творческих проекта, а также проведён фестиваль межрегионального уровня в сфере музыкального или театрального искусства.