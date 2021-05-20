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Нацпроектом "Культура" поддержаны три творческих проекта по укреплению российской гражданской идентичности

Новости / Культура
Нацпроектом "Культура" поддержаны три творческих проекта по укреплению российской гражданской идентичности

Ежегодно в рамках нацпроекта "Культура" осуществляется поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

Они включают себя мероприятия по популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержке изобразительного искусства.

Стало известно, что в текущем году на события по данной тематике нацпроектом "Культура" предусмотрено 800 тысяч рублей. Будут поддержаны три творческих проекта, а также проведён фестиваль межрегионального уровня в сфере музыкального или театрального искусства.