С начала прошлого года жители региона придумали 54.334 «кодовых слова» для получения консультаций ПФР по телефонам «горячей линии».

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Напомним, для консультаций не только общего (справочного) характера, но и по материалам своего выплатного дела без посещения клиентской службы ПФР, необходимо установить «кодовое слово».По закону персональные сведения не могут быть озвучены без подтверждения личности гражданина. Но зачастую необходимо оперативно получить личную информацию, например, о размере пенсии, периоде социальных выплат и других данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ.Подключить услугу можно не только в клиентской службе ПФР, но и на сайте ПФР www.pfr.gov.ru. Для этого надо войти в «Личный кабинет» (ввести пароль и логин, такие же, как на портале Госуслуг), нажать на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» необходимо выбрать сервис «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и ввести кодовое слово.После этого появится возможность получить по телефону всю интересующую информацию (включая персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский капитал и т. д.).