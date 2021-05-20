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Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.В течение трех недель тематические киносеансы проходили в Саратове и в сельских и районных кинозалах. Их посетили около 2000 жителей областного центра, Балашовского, Вольского, Екатериновского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Пугачевского, Татищевского районов и ЗАТО Светлый.Кроме художественных и документальных фильмов, зрителям были представлены предсеансовые кинопрограммы военной тематики. Самым юным гостям рассказывали об их сверстниках, которые росли в годы войны. Более взрослым зрителям были представлены хроникальные кадры и фильмы военных лет, ставшие классикой отечественного кинематографа. Все киносеансы проводились на безвозмездной основе.«Это великое кино о людях с большой буквы, благодаря которым мы сегодня можем радоваться жизни. Мы никогда не сможем до конца осознать, через что им пришлось пройти в годы войны, но не имеем права забывать об их подвиге. Спасибо организаторам кинопрограммы за то, что в таком понятном и для всех доступном формате кино продолжают дело сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и приобщают к истории нашей страны молодое поколение», - отметили зрители Красноармейска.