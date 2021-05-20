20 Мая 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
23:21 | 19 мая
Новое медиа для женщин Get up to the sky запускает Ellen Alexander
17:00 | 19 мая
СГАУ стал обладателем Гран-при фестиваля студенческого творчества
16:12 | 19 мая
Саратовцев приглашают принять участие в конкурсе по робототехнике «RoboKidsStart»
14:30 | 19 мая
Двух нарушителей задержали в вольском лесу инспекторы
13:38 | 19 мая
С начала прошлого года жители региона придумали 54.334 «кодовых слова» для получения консультаций ПФР по телефонам «горячей линии»
12:45 | 19 мая
Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…»
11:39 | 19 мая
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада-2021»
10:47 | 19 мая
Литературные музеи успешно провели "Ночь музеев"
09:55 | 19 мая
Дополнительные поезда между Саратовом и курортами юга России назначены на летний период
09:00 | 19 мая
Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…»

Новости


Зрителями киносеансов, посвященных дню празднования Великой Победы, стали около 2000 жителей области.

Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

В течение трех недель тематические киносеансы проходили в Саратове и в сельских и районных кинозалах. Их посетили около 2000 жителей областного центра, Балашовского, Вольского, Екатериновского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Пугачевского, Татищевского районов и ЗАТО Светлый.

Кроме художественных и документальных фильмов, зрителям были представлены предсеансовые кинопрограммы военной тематики. Самым юным гостям рассказывали об их сверстниках, которые росли в годы войны. Более взрослым зрителям были представлены хроникальные кадры и фильмы военных лет, ставшие классикой отечественного кинематографа. Все киносеансы проводились на безвозмездной основе.

«Это великое кино о людях с большой буквы, благодаря которым мы сегодня можем радоваться жизни. Мы никогда не сможем до конца осознать, через что им пришлось пройти в годы войны, но не имеем права забывать об их подвиге. Спасибо организаторам кинопрограммы за то, что в таком понятном и для всех доступном формате кино продолжают дело сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и приобщают к истории нашей страны молодое поколение», - отметили зрители Красноармейска.