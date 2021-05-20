Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…»
Зрителями киносеансов, посвященных дню празднования Великой Победы, стали около 2000 жителей области.
Завершилась организованная Саратовским областным киновидеоцентром региональная просветительская кинопрограмма «И помнит мир спасенный…», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В течение трех недель тематические киносеансы проходили в Саратове и в сельских и районных кинозалах. Их посетили около 2000 жителей областного центра, Балашовского, Вольского, Екатериновского, Красноармейского, Лысогорского, Новобурасского, Новоузенского, Пугачевского, Татищевского районов и ЗАТО Светлый.
Кроме художественных и документальных фильмов, зрителям были представлены предсеансовые кинопрограммы военной тематики. Самым юным гостям рассказывали об их сверстниках, которые росли в годы войны. Более взрослым зрителям были представлены хроникальные кадры и фильмы военных лет, ставшие классикой отечественного кинематографа. Все киносеансы проводились на безвозмездной основе.
«Это великое кино о людях с большой буквы, благодаря которым мы сегодня можем радоваться жизни. Мы никогда не сможем до конца осознать, через что им пришлось пройти в годы войны, но не имеем права забывать об их подвиге. Спасибо организаторам кинопрограммы за то, что в таком понятном и для всех доступном формате кино продолжают дело сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и приобщают к истории нашей страны молодое поколение», - отметили зрители Красноармейска.