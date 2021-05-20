Литературные музеи успешно провели "Ночь музеев"

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Традиционно этот субботний вечер начался экскурсиями на детской выставке «Играй, сражайся, прячься с Томом Сойером!». Тетушка Полли встречала юных посетителей и их родителей рассказом о проделках озорника Тома, в ходе экскурсии ребята искали ответы на непростые задачи учителя Доббинса, знакомились с жизнью пиратов и добывали себе пропитание на необитаемом острове, искали сокровище в заброшенном доме и находили его в мрачной пещере. А в тенистой беседке под душистыми кустами сирени расположилась «Мастерская Тома Сойера», где желающих ожидал мастер-класс по изготовлению книжной закладки.В праздничной программе на усадьбе музея приняли участие лучшие исполнители и коллективы города: творческий клуб «Старый город», «Не Школа Барабанов Саратов», исполнитель авторской песни Александр Блонский, музыкальный проект «ПЛЕЗАНТВИЛЛЬ», известный cаксофонист Иван Панкрушин. Живая музыка, зажигательные исторические танцы, занимательные вопросы игры-викторины – все это не оставило равнодушными посетителей музейного дворика, которые пели, танцевали, смеялись, отгадывали викторины и просто веселились.А когда стемнело, экспозиция музея открыла свои двери для любителей загадок. Квест «Хранители кладов» увлек полуночных посетителей своими вопросами, без ответа на которые невозможно было найти ключевое слово, указывающее, где же искать тот самый клад.В музее Л. Кассиля прошла акция «Культурный выбор. Голосуйте за музей» в рамках международной программы «Ночь музеев». В акции приняли участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы г. Энгельса.Особый интерес у посетителей вызвали детская выставка «Швамбранская регата», открытая в летнем павильоне – Доме Джека-моряка, а также ретропоказ фильма «Вратарь», созданного по сценарию Л. Кассиля в 1936 г.Акция «Культурный выбор. Голосуйте за музей» стала ярким событием культурной жизни города.