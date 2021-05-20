Дополнительные поезда между Саратовом и курортами юга России назначены на летний период

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Он будет курсировать через день, отправляясь из Саратова с 14 июня по 30 июля по четным числам (кроме 16 июня), а также с 1 по 31 августа по нечетным числам. Обратно из Анапы поезд будет отправляться с 16 июня по 30 июля по четным числам (кроме 18 июня), с 1 по 31 августа по нечетным числам, а также 2 сентября.Отправление поезда из Саратова в 18:43, прибытие в Анапу – в 20:52. Время в пути из Саратова до Анапы составит 27 часов 9 минут. Отправление поезда из Анапы в 17:20, прибытие в Саратов – в 12:09. Время в пути из Анапы до Саратова составит 27 часов 49 минут.В пути следования предусмотрены остановки, в частности, на станциях Волгоград-1, Лихая, Ростов. Время отправления и прибытия – местное.Также обращаем внимание пассажиров, что на предстоящий летний сезон назначены дополнительные рейсы поездов, отправляющихся из Саратова в Новороссийск и Имеретинский Курорт (и обратно):– № 506/505 Саратов – Имеретинский Курорт отправлением из Саратова с 14 по 30 июня по чётным числам. Обратно из Имеретинского Курорта поезд будет отправляться с 16 июня по 2 июля по четным числам;– № 470/469 Саратов – Новороссийск отправлением из Саратова 17, 21, 25, 29 июля, а также 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 августа. Обратно из Новороссийска поезд будет отправляться 19, 23, 27 31 июля, а также 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа.В составах поездов предусмотрены вагоны различных классов обслуживания, есть мужские/женские купе, вагон с местами для маломобильных пассажиров, багажное купе.Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в железнодорожных кассах.