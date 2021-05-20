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Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста
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Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста

Новости
Верховный суд в Японии признал ответственность компаний перед рабочими за использование голубого асбеста

Верховный суд Японии впервые встал на сторону рабочих, контактировавших с асбестом, обязав строительные компании выплатить семьям пострадавших в размере 13 млн. йен (около 122 тыс. долларов США по нынешнему курсу). Об этом сообщает ТАСС. 18 мая премьер-министр страны Ёсихидэ Суга принес официальные извинения рабочим. «Я искренне сожалею, и от лица правительства хотел бы принести извинения», - цитирует политика японское государственное телевидение.

Корни проблемы растут из типа асбеста, который японцы чрезвычайно активно применяли в строительстве до конца 1996 года, когда использование крокидолита и амозита было запрещено законом. Минерал использовали в виде напыления, а также в составе труб и строительных плит. Япония импортировала крокидолит, главным образом, из Австралии, что обусловило тяжелые последствия. Согласно исследованию группы, японских ученых «Асбестообусловленный рак легких и мезотелиома в Японии» (Industrial health, 2001), в период между 1995 и 1999 гг. средняя годовая смертность от плевральной мезотелиомы составляла 500 случаев в год. Исследование также показало, что в тканях легких людей, умерших от мезотелиомы были обнаружены в основном крокидолит и амозит.

Особая опасность амфиболового асбеста обусловлена содержанием высокого удельного веса железа. Как следствие, волокно этого вида минерала представляет собой твердые микроскопические иголки, которые устойчивы к растворению в кислоте и, практически, не выводятся из легких. При попадании в организм, они остаются там на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания легких.