Около половины участников предварительного голосования «Единой России» - новички в политике

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Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», - рассказал Александр Карелин.Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.«Больше половины – 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – добавил он.Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» – волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.«Очевидно, сработал призыв Президента Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка – это те, кто активно и настойчиво проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях», - отметил председатель федерального оргкомитета.Председатель организационного комитета предварительного голосования партии «Единая Россия», депутат Госдумы Николай Панков подвел итоги приема документов для участия в предварительном голосовании В Саратовской области.«В регионе на предварительное голосование подали заявки и зарегистрированы 241 участник. Каждый из них выбирал уровень выборов, в котором планирует участвовать: в органы местного самоуправления или Государственную думу. Среди них 136 беспартийных, 18 сторонников партии, 108 членов «ЕР». Все они - люди разных возрастов и профессий. Самый старший участник 1931 г.р. Он выдвинулся в Госдуму по списку партии. Есть и студент-медик 2002 г.р.Так, для участия в выборах в Госдуму подано 67 заявлений. К примеру, по Балаковскому избирательному округу №164 - 10 участников, Балашовскому №165 - 9 участников, Энгельсскому – 11 участников.По федеральному списку зарегистрировано 22 участника. В Саратовскую городскую думу - 141 участник по 35 округам. Партия «Единая Россия» - единственная политическая партия в стране, которая проводит подобные процедуры и позволяет даже беспартийным стать кандидатами от партии- заметил Николай Панков.Регистрация избирателей продлится до 28 мая – о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек или почти 5% избирателей страны.«Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму утвердит Съезд.