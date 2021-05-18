Саратовские таланты принимают участие в XX Молодежных дельфийских играх России

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Саратовскую область представляют: Саяпина Виктория Николаевна, студентка филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балашове, номинация «Сольное народное пение», возрастная группа 18-25; «Вокальный ансамбль «S.O.K.I. band» (6 чел.), ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», номинация «Эстрадное пение», возрастная группа 18-25, в составе: Алехина Евгения ; Амбарцумян Элина; Кочнева Арина; Срапионян Наира; Фуфлыгина Диана; Шипкова Нина.Руководитель делегации - Юрасова Татьяна Алексеевна, преподаватель ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».По результатам Дельфийского рейтинга за 2020 год Саратовская область занимает 9 место среди 85 российских регионов. Эти результаты размещены на официальном сайте Дельфийских игр www.delphic.games.– Уверена, что сборная Саратовской области добьется очередных успехов на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России, -прокомментировала и.о. министра культуры Татьяна Астафьева. - Работа по подготовке наших одаренных детей велась весь год. В феврале прошёл региональный этап. Региональным координатором выступает Центр поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра. Было подано 44 заявки, в том числе 39 - от детских школ искусств и детских музыкальных школ, 1 заявка от Саратовской государственной консерватории им Л.В. Собинова и 4 заявки от Саратовского областного колледжа искусств. В отборочной комиссии работали ведущие творческие педагоги. Было отобрано 9 претендентов. Состав Дельфийской делегации Саратовской области, которая будет представлять наш регион в Пермском крае, очень сильный и творческий.