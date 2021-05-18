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В Радищевском музее открывается выставка «Русский лес. Шишкин и его современники»

Новости
В Радищевском музее открывается выставка «Русский лес. Шишкин и его современники»

С 21 мая по 1 августа в историческом здании Радищевского музея будет работать выставка «Русский лес. Шишкин и его современники».

Подобный проект экспонируется в музее впервые. На выставке будут представлены около 50 работ как самого Ивана Шишкина, так и картины его современников – Алексея Саврасова, Федора Васильева, Виктора и Аполлинария Васнецовых, Архипа Куинджи, Михаила Клодта, Юлия Клевера, а также редкие и практически неизвестные широкой публике пейзажи Ольги Лагоды.

Всего гости музея смогут увидеть более 70 живописных и графических произведений из коллекций ведущих российских музеев – Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Радищевского музея, а также Вольской картинной галереи и частного собрания.

Оказавшись внутри «лесного царства», посетители выставки смогут вдохнуть настоящие ароматы природы – парфюмерные композиции, предоставленные партнером Радищевского музея – творческим проектом «Ладаника». А благодаря мультимедийной программе «Шишкин. Живописная география» они получат возможность вместе с художником совершить «красочное» путешествие по России и Европе. Мобильный аудиогид дополнит эффект максимального погружения в пространство «Русского леса».