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Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

Новости
Саратовским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на железной дороге

В средней школе №45 города Саратова состоялся профилактический урок «Железная дорога – зона повышенной опасности!"

Его провели специалисты Приволжской железной дороги и сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Мероприятие организовывалось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях «зацепинга» и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.