Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-апреле

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Во внутреннем сообщении перевезено 10 тыс. ДФЭ (+18,2% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 32,6 тыс. ДФЭ (рост в 5,5 раза), в экспортном – 5,3 тыс. ДФЭ (-15,7%), в импортном – 6,7 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,7 раза и составило 48,1 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 647,6 тыс. тонн грузов (+62,7%), в том числе:химикатов и соды – 12,2 тыс. ДФЭ (+35,7% к уровню января-апреля 2020 года);промышленных товаров народного потребления – 11,8 тыс. (рост в 9,6 раза);метизов – 8,7 тыс. (рост в 13,7 раза);машин, станков и двигателей – 4,5 тыс. (рост в 23 раза);черных металлов – 2,6 тыс. (+66%);цветных металлов – 1,8 тыс. (-6,3%);продовольственных товаров – 1,6 тыс. (+20,6%);нефти и нефтепродуктов – 769 (на уровне 2020 года);автомобилей и комплектующих – 696 (рост в 5,5 раза).