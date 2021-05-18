Клип Максима Олейникова «Память времен» перевели на китайский язык

просмотров: 300

В этом небольшом фильме сыграл последнюю роль легендарный актер Василий Лановой, а также снялись другие известные артисты – Михаил Горевой, Александр Рапопорт, Сергей Чирков, Александр Головин, Сергей Сафронов. Эта работа вызвала сильные эмоции у жителей Китая. Появились даже инициаторы, предложившие ввести на государственном уровне композицию в музыкальную программу для школьников.Представители Поднебесной обратились к менеджеру Максима Олейникова с просьбой записать песню на китайском языке. Исполнитель, комментируя новость признался: первая реакция на предложение – это шутка. Но пришлось учить китайский язык и приглашать эксперта, чтобы материал был записан правильно. Максим говорит, что было очень сложно верно произносить слова, не забывая про звучание голоса и интонации.Певец отметил: для всей команды, создававшей композицию «Память времен» – это не просто песня, а благодарность старшему поколению за их отвагу и победу в Великой Отечественной войне, рассказ про войну, честь и человечность.