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Клип Максима Олейникова «Память времен» перевели на китайский язык
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Клип Максима Олейникова «Память времен» перевели на китайский язык

Новости
Российский автор и исполнитель Максим Олейников снял видеоклип на песню «Память времен».
Клип Максима Олейникова «Память времен» перевели на китайский язык

В этом небольшом фильме сыграл последнюю роль легендарный актер Василий Лановой, а также снялись другие известные артисты – Михаил Горевой, Александр Рапопорт, Сергей Чирков, Александр Головин, Сергей Сафронов. Эта работа вызвала сильные эмоции у жителей Китая. Появились даже инициаторы, предложившие ввести на государственном уровне композицию в музыкальную программу для школьников.

Представители Поднебесной обратились к менеджеру Максима Олейникова с просьбой записать песню на китайском языке. Исполнитель, комментируя новость признался: первая реакция на предложение – это шутка. Но пришлось учить китайский язык и приглашать эксперта, чтобы материал был записан правильно. Максим говорит, что было очень сложно верно произносить слова, не забывая про звучание голоса и интонации.

Певец отметил: для всей команды, создававшей композицию «Память времен» – это не просто песня, а благодарность старшему поколению за их отвагу и победу в Великой Отечественной войне, рассказ про войну, честь и человечность.
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