Проект, посвященный 100 летию Вольского краеведческого музея, признан лучшим для размещения на платформе "Артефакт"

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В 2021 году будет создано не менее 75 мультимедиа-гидов в разных регионах России: от Карелии до Забайкальского края. В этом году победителем от Саратовской области стал Вольский краеведческий музей. Реализуя проект, посвященный 100 летию Вольского краеведческого музея, на платформе Артефакт будет представлена постоянная экспозиция музея, первые предметы, поступившие в музей в годы его основания. Американский "Сундук сигарный"1845 года, "Персидский столик" из имения графа К. Несельроде из села Царевщина Вольского уезда, картина "Внутренность леса" И. И. Шишкина, уникальная коллекция портретов вольских купцов XIX века, "Панорама города Вольска в 40-х годах XIX века" художника Плещеева, фрагмент метеорита "Саратов" упавшего в границах сегодняшних Вольского района в 1918 году, зуб акулы Отодус периода кайнозойской эры, рог исполинского оленя, череп мамонта, скелет ихтиозавра и многие другие уникальные музейные экспонаты.В дальнейшем Вольский краеведческий музей планирует дополнять данный проект новыми экспонатами и выставками.