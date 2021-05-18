Победителем областной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской» стал десятиклассник из энгельсской гимназии

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Она прошла с личным участием автора и ведущего Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники», кандидата исторических наук, профессора, заведующего кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрия Вяземского. Он провел отбор среди десятиклассников региона для участия во всероссийской телеигре. Напомним, победители известного телепроекта имеют преференции – зачисляются в Московский государственный институт международных отношений МИД России без вступительных испытаний.«В прошлом году выиграла Наташа Фоменко - теперь студентка ведущего факультета с очень интересными и перспективными языками. Удивительный юноша этого года Грант Геворгян. Тоже студент. Я не знаю, какой факультет он выбрал. Саратовские ребята очень самостоятельные, редко советуются. Очень надеюсь, что вы не подведёте Саратовскую область. Очень на вас рассчитываю», - признался Юрий Вяземский перед игрой.В этом году уже в третий раз министерство образования области совместно с общественным советом при ведомстве и реготделением «Национальной родительской ассоциации» проводил региональную гуманитарную олимпиаду.«Мы гордимся учителями, родителями, которые готовят таких прекрасных детей. Саратовская область участвовала всего два года в этом всероссийском движении, но у нас блестящие результаты. И мне, учителю истории в недавнем прошлом, очень приятно, что Юрий Вяземский здесь, в Саратове. Это человек, который в своей передаче в 90-х годах фактически спас гуманитарное образование в России», - отметил во вступительном слове и.о. министра образования области Михаил Орлов.Тема этого сезона – «Известные деятели культуры – уроженцы Земли Саратовской». На первом заочном туре 48 школьников из Саратова, Энгельсского, Петровского, Вольского, Краснокутского и Дергачевского районов написали эссе на тему «Деятель культуры: портрет в истории Земли Саратовской». Во втором заочном туре ребята представили видеоролик на тему «Культурные тропы Саратовского края» с личными рассуждениями на тему. Заключительный этап проводился в форме интеллектуальных игр полуфинала и финала олимпиады. Полуфинальные игры на дорожках прошли на базе детского технопарка «Кванториум», открытого по нацпроекту «Образование». Тогда определились 9 финалистов. Сегодня они проверили свои знания в финале интеллектуальной игры в Лицее-интернате 64, открывшегося в сентябре 2020 года по благотворительному проекту Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.По итогам интеллектуальной игры абсолютным победителем стал Ярослав Сидоров, десятиклассник из энгельсской гимназии №8. Второе место за Ириной Тазаткиной, ученицей средней школы №33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района. Третьим стал Виктор Харькин из саратовского лицея №107. Защищать честь области на известной телеигре предстоит им и Елене Пигаловой, ученице средней школы №32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района, Андрею Трусову, десятикласснику из Гимназии № 34 г. Саратов, Дарье Семеновой, ученице саратовского лицея-интерната 64. Их на телеигру отдельно пригласил Юрий Вяземский, объяснив это грядущим юбилейным сезоном - уже 30 по счету.Сообщает пресс-служба регионального министерства образования.