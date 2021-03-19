Завершён первый этап модернизации и реконструкции грузового терминала станции Саратов-2

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В рамках проекта на территории грузового терминала смонтирована современная система видеонаблюдения и освещения со светодиодными светильниками, отремонтировано здание мастерских. Кроме того, на территории объекта проведено благоустройство, фасады построек приведены к требованиям фирменного стиля ОАО "РЖД". Для повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ приобретен вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн.До конца текущего года планируется отремонтировать кровлю, электрическую часть и внутренние помещения склада-ангара для хранения тарно-штучных грузов, а также подготовить места хранения грузов на открытых площадках. На территории грузового терминала будет уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка, а также обустроены две тяжеловесные площадки. В административно-бытовом здании планируется открыть офис продаж.На модернизацию и реконструкцию грузового терминала ст. Саратов-2 будет инвестировано более 40 млн. рублей.