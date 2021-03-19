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Пушкинка провела Региональный день чтения «Веселый день с Сергеем Михалковым»

Новости
Пушкинка провела Региональный день чтения «Веселый день с Сергеем Михалковым»

Областная детская библиотека имени А.С. Пушкина провела литературно-поэтический флешмоб, организовав Региональный день чтения «Веселый день с Сергеем Михалковым», посвященный дню рождения легендарного детского поэта и писателя.

13 марта, в день рождения автора, его произведения читали вслух во многих детских библиотеках и школах не только Саратовской области, но и других регионов страны.

К акции «Веселый день с Сергеем Михалковым» в рамках проекта «Давай читать, Губерния!» присоединилось свыше 4500 человек, было прислано более 600 роликов, которые собрали около 47000 просмотров.

День чтения, посвященный 108-летию со дня рождения С.В. Михалкова, начался в Пушкинской библиотеке с Литературного путешествия «Поэт из страны детства», подготовленного сотрудниками библиотеки Ж.К. Арыкбаевой и Н.А. Фёдоровой. Вместе с забавным кукольным персонажем – любопытной девочкой Ксюшей – ребята узнали интересные и малоизвестные факты из биографии любимого поэта, а также услышали веселые и трогательные стихи.

Увлекательную театрализованную постановку по стихам автора «Дяди Степы» и «Праздника непослушания» под названием «Вот компания какая!» подготовили сотрудники библиотеки Г.В. Кузьмина и А.Ю. Морковина. Вместе с кукольными героями дети совершили увлекательное путешествие по страницам любимых произведений, написанных Сергеем Михалковым.

Эстафету подхватили детские учреждения Саратовской области, где также прошли многочисленные мероприятия: викторины, беседы, театрализованные постановки. Масштабность развернувшейся акции, которая, несмотря на свое завершение, до сих пор продолжает собирать зрительские просмотры и отчеты о проведенных мероприятиях, лучше всяких слов говорит о степени народного признания и любви. И о том, что произведения, воспитывающие без назидания, никогда не потеряют своей популярности.