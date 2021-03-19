19 марта 2021 ПЯТНИЦА
Новости
11:42 | 19 марта
Перспективу увеличения товарооборота между Китаем и регионами Нижнего Поволжья обсудили в ходе международного онлайн-совещания
10:48 | 19 марта
Завершён первый этап модернизации и реконструкции грузового терминала станции Саратов-2
09:59 | 19 марта
Пушкинка провела Региональный день чтения «Веселый день с Сергеем Михалковым»
09:00 | 19 марта
Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
17:00 | 18 марта
Региональный центр допризывной подготовки молодежи проводит заочный конкурс электронных открыток «Он век космический открыл»
16:16 | 18 марта
Студия мультипликации "Лаврушка" вместе с ребятами 8-14 лет работают над созданием двух мультфильмов к апрелю 2021 года, посвященных празднованию Дня космонавтики
15:28 | 18 марта
Авиакомпания «Россия» открывает рейсы из «Гагарина» в Москву
14:25 | 18 марта
В челендж #ГагаринЗемляСаратовская, который инициировала Областная научная библиотека, ежедневно включается все большее количество людей
13:31 | 18 марта
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Саратовском районе ограничивается в ночь с 23 на 24 марта
12:38 | 18 марта
Приложение "РЖД Пассажирам" теперь сможет сообщать об изменениях в движении поездов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости
Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

На концерте в "Лужниках" президент Владимир Путин поздравил страну с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

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