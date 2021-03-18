Региональный центр допризывной подготовки молодежи проводит заочный конкурс электронных открыток «Он век космический открыл»

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Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи на примере жизни и подвига Юрия Гагарина.К участию приглашаются школьники региона в возрасте от 8 до 16 лет. Конкурсная работа может включать в себя электронные открытки, выполненные при помощи графического редактора, нарисованные на бумаге и отсканированные, а также коллажи, составленные из готовых рисунков, фотографий, клипартов.Заявки на участие и творческие работы принимаются до 12 апреля на адрес электронный почты Оргкомитета: konkurs@patriotikasar.ru.С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте организаторов https://www.patriotikasar.ru в разделе «Конкурсы и проекты».