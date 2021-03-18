18 марта 2021 ЧЕТВЕРГ
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Авиакомпания «Россия» открывает рейсы из «Гагарина» в Москву

Новости


На направлении Саратов - Москва начинает летать авиакомпания «Россия». Первый рейс из международного аэропорта «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») состоится 28 марта. Авиакомпания «Россия» будет выполнять по два рейса в день на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылет из Саратова в Шереметьево – в 10:25 и 20:20 по местному времени.

Сегодня из аэропорта «Гагарин» в столицу выполняется до 6 рейсов в день. Наряду с авиакомпанией «Россия» летать в Москву продолжат S7 Airlines и «Победа».

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот», эксплуатирует самолеты отечественного и иностранного производства: Sukhoi Superjet 100, Airbus и Boeing.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании.
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