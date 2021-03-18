Студия мультипликации "Лаврушка" вместе с ребятами 8-14 лет работают над созданием двух мультфильмов к апрелю 2021 года, посвященных празднованию Дня космонавтики.

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Мультфильм "Первый" посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину и рассказывает о его жизненном пути. При создании мультфильма были задействованы архивные материалы, записи голоса космонавта, его автобиографические воспоминания.Мультфильм дети начали снимать в сентябре 2020 года и в марте 2021 года работа по его созданию приближается к завершению. Все герои и декорации выполнены детьми, процесс создания сценария, операторской и съемочной работы ведется тоже детьми под руководством педагога-мультипликатора и художника. Мультфильм создается при информационной и консультативной поддержке Культурного Центра им. П. А. Столыпина, премьера будет проведена при организационной поддержке Фонда "Хранители".Мультфильм "Космос" посвящен детским мечтам по освоению космического пространства, силе намерения и популяризирует научную профессию исследователя космоса и бережное отношение к планете Земля. Мультфильм так же полностью создан детьми от сценария до последнего кадра в съемочном процессе. Только монтаж проведен взрослыми. Мультфильм снят при финансовой, информационной и консультативной поддержке Культурного Центра им. П. А. Столыпина.При создании мультфильмов дети получили информацию в виде экскурсий и лекций от следующих организаций:"Точка кипения СГУ", ответственный Рытик А. П.Народный музей им. Ю. А. Гагарина