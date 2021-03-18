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В челендж #ГагаринЗемляСаратовская, который инициировала Областная научная библиотека, ежедневно включается все большее количество людей

Новости / Культура


Акция #ГагаринЗемляСаратовская, которую инициировала Областная универсальная научная библиотека, продолжает набирать обороты.

В неё включается всё большее количество людей, которые размещают посты в своих личных аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Инстаграм».

Кто-то делится невыдуманными историями и, опираясь на рассказы очевидцев, рассказывает о том, что чувствовали люди, когда узнали о полете первого человека в космос: «…иностранец, которому коллега рассказала, что она из Саратова, где приземлился Гагарин, стал вспоминать каким грандиозным событием это было в далеком 1961-м году, и как он молодой тогда человек, видел Юрия Гагарина, когда первый космонавт приезжал в его страну…».

Да, такое нельзя забыть и десятилетия спустя, ведь имя Гагарина знали абсолютно все. А что Гагарин значит для сегодняшнего поколения? «Для меня Гагарин – человек, место приземления которого сделало Саратов в апреле 1961 года просто… ЦЕНТРОМ Земли».

А вот мнение сотрудников Дома культуры «Анисовский» Саратовской области: «Жители города Энгельса и Энгельсского района испытывают гордость, когда их спрашивают: «Вы откуда?», и получив ответ, что из Энгельса, у людей возникает ассоциация, что это связано с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, его приземлением в 1961 году у деревни Смеловка Энгельсского района. Гагарин-первый покоритель космоса, и то, что он совершил, об этом мечтало ни одно поколение людей. Сейчас планируются полеты на Марс и другие планеты, но люди всегда будут помнить легендарный корабль «Восток», космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и 108 минут, которые перевернули мир, что невозможное стало возможным».

Хотелось бы еще привести мнение, которое оставил 18-летний юноша о вкладе Гагарина в развитие мировой космонавтики: «…Что же до будущего космонавтики, то тут нельзя делать предположений, так как в данный момент мир стремительно развивается, что не представляется возможность попытаться предугадать, о чём нам поведает научное сообщество даже на следующий день. Всё меняется слишком стремительно и одно изменение может кардинально повлиять на всю отрасль, сделав её такой, каковой её не может представить никто. Это отлично видно на примерах научной фантастики, которые делали уклон совершенно не туда, куда в итоге повернул мир, что, однако, совершенно не умоляет ценности их произведений».

Призываем всех принять участие в челлендже #ГагаринЗемляСаратовская. Самыми интересными публикациями мы поделимся в официальных аккаунтах библиотеки. Акция продлится до 13 апреля 2021 года.
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