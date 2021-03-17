Энергия космоса в Историческом парке

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В канун празднования 60-летия первого полета в космос Исторический парк «Россия-Моя история» предпринял попытку рассказать историю развития космонавтики. Сотрудники подготовили специальную программу для посетителей. С ее основными направлениями журналистов и блогеров ознакомили в рамках пресс-тура.Парк в этой связи неслучайно выбран местом, где история покорения космоса представлена как грандиозное эпическое полотно. Да и сами извилистые коридоры парка, по которым передвигаешься медленно, чтобы не оставить не замеченной ни одну деталь и мало мальскую информацию, напоминают нечто космическое. Затемненные галереи, в которых вспышками возникают люди, которые по праву достойны звания "звезда", в наши дни, увы, обесцененного. Мультимедийный контент, с которым познакомили представителей средств массовой информации, повествует об освоении космоса через персоналии: учёных, конструкторов в этой сфере, космонавтов, и, главное, - о легендарном полете первого космонавта Земли Юрия Гагарина.Много нового для посетителей открывают презентационные экскурсии: «Тернистый путь к звёздам...», «Трагедии и победы космической эры» и «Ю.А. Гагарин на земле Саратовской». Каждая из экскурсий основана на материалах федерального и регионального контента Исторического парка и раскрывает различные аспекты истории отечественной космонавтики. Исчерпывающая информативность экспозиции дополнена интерактивными викторинами, в ходе которых каждый может проверить свои знания по истории мировой космонавтики.Особняком стоит мини-выставка, экспонаты для которой предоставил известный саратовский фотохудожник Алексей Леонтьев. Помимо съемки у мастера фотографии есть хобби - он коллекционирует автографы известных людей. Снимки космонавтов, сделанные Алексеем, либо полученные от родственников покорителей Вселенной, с оригиналами их личных подписей создают удивительную иллюзию присутствия этих людей рядом с тобой. Еще ты ощущаешь себя в диалоге с историей, ее частицей и автором. Задаешься вопросом об истоке той энергии земли Саратовской, которая начала подготовку первого космонавта и при его приземлении опять же стала для Юрия Гагарина центром "притяжения". Возможна ли созидательность такой поистине космической мощности сегодня?..По словам Дмитрия Кубанкина, элемент собственного присутствия каждый житель Саратовской области может усилить элемент собственного присутствия в Историческом парке. К 60-летию полета Ю.А. Гагарина с 1 марта 2021 года его специалисты ведут работу в рамках Арт-проекта «Поколение космоса». Его цель заключается в сборе информации о событиях, связанных с историей освоения космического пространства, нашедших отражение в семейных архивах наших земляков.В настоящее время продолжается прием рисунков на космическую тематику, фото из семейных архивов на космическую тематику - фотографии с места приземления Ю.А. Гагарина, с советским и российскими космонавтами, у памятников на космическую тематику, в музейных экспозициях, посвященных освоению космического пространства и др.); фотографии произведений художественно-прикладного творчества (вышивка, макеты и модели космических станций и кораблей, скульптура).Все фотоматериалы и истории авторов фотографий будут экспонироваться на мультимедийной выставке «Космос – Моя история» на площадке Исторического парка «Россия – моя история» с 12 апреля.