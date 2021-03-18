По факту смерти жителя Новоузенска следователями СК организована доследственная проверка

просмотров: 87

В лечебном учреждении у него диагностирована травма головы и множественный ссадины на теле. 16 марта 2021 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.Следователем СК проведен осмотр его тела.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.