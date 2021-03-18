По факту смерти жителя Новоузенска следователями СК организована доследственная проверка
12 марта 2021 года бригадой скорой медицинской помощи из частного домовладения на улице Кронштадтской в городе Новоузенске в состоянии комы был доставлен 57-летний мужчина. Пострадавшего обнаружила его сестра.
В лечебном учреждении у него диагностирована травма головы и множественный ссадины на теле. 16 марта 2021 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.
Следователем СК проведен осмотр его тела.
В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.