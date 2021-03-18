Директора государственных и муниципальных библиотек Саратовской области обменялись опытом и обсудили стратегию развития

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С приветственным словом к участникам семинара обратилась начальник отдела развития социокультурной деятельности библиотек, музеев и кино управления реализации культурной политики министерства культуры Саратовской области И. В. Мельникова. С основным докладом «Общедоступные публичные библиотеки Саратовской области в 2020 году: итоги и перспективы деятельности» выступила директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека» Л. А. Канушина.О состоянии, проблемах, стратегии развития по библиотечному обслуживанию детей региона рассказала директор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина» Н. С. Абрамова. С работой Областной специальной библиотеки по приобщению к ценностям культуры Саратовского региона посетителей с особыми потребностями участников семинара познакомила директор ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» О. И. Новикова.В рамках обмена опытом прозвучали выступления: директоров МУК «Централизованная библиотечная система г. Саратова» И. М. Кононенко, МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» Т. Т. Черенёвой, МАУК «Балаковская межпоселенческая центральная библиотека» Н. Э. Жуковской, главного библиотекаря методико-библиографического отдела МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека» Л. А. Сорокиной, заведующей Вязовской сельской библиотекой МУК «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области». Они поделились опытом создания библиотек нового типа в рамках Национального проекта «Культура», расскажут о новых возможностях и формах работы в онлайн-формате.В работе семинара приняли участие руководители и ведущие специалисты библиотек Саратовской области.