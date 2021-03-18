Балашовские полицейские раскрыли кражи велосипедов.

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Стального коня увели из подъезда дома на ул.Орджоникидзе, где хозяйка оставляла его на ночь. Женщина обратилась с заявлением о краже в полицию, оценив ущерб от действий злоумышленника в 14 тысяч рублей.Полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».Аналогичная кража зарегистрирована и на ул.Софинского. Добычей злоумышленника стал велосипед, оставленный в подъезде дома. Сотрудниками полиции подозреваемый в кражах задержан – им оказался 38-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, балашовец. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные двухколесные транспортные средства изъяты и возвращены владельцам.Полиция напоминает, чтобы обезопасить себя от кражи, не оставляйте велосипед без присмотра!С наступлением холодов двухколесные транспортные средства ставят на прикол, но следует помнить, что подъезд или лестничная клетка не лучшее место для стоянки велосипеда.Если иного выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его ненадолго, толстым тросом за колесо и раму. Забирайте с собой все быстросъемное оборудование, а также, если позволяет конструкция, седло. Вряд ли злоумышленник польстится на такой разукомплектованный велосипед.Помните, что надежнее хранить велосипед в квартире, на балконе или в гараже. Обязательно сохраняйте документы на двухколесное транспортное средство и пройдите паспортизацию – это займет совсем немного времени, но в случае кражи поможет полицейским в кратчайшие сроки найти и вернуть имущество.Соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества. Если вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).