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Начинается Всероссийский аэрокосмический фестиваль для школьников

Новости


В юбилейный год первого полёта человека в космос для школьников при поддержке минпросвещения России пройдёт Всероссийский аэрокосмический фестиваль.

В течение двух месяцев школьники, родители и учителя смогут принять участие в образовательных активностях на космическую тематику. Торжественное открытие фестиваля состоится в 16.00 по московскому времени 18 марта, в день первого выхода человека в открытый космос, который был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым.

Поучаствовать в мероприятиях фестиваля сможет каждый: предусмотрены форматы для детей разного уровня подготовки, запланированы как очные мероприятия в регионах, так и онлайн-активности федерального уровня, которые будут доступны для каждого ребёнка вне зависимости от места его проживания.

Ссылка на прямой эфир появится в сообществе образовательного проекта «Научим.online» в соцсети «ВКонтакте» за сутки до старта. Также трансляция будет вестись на YouTube-канале проекта.

В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия – «Акселератор детских проектов», «Аэрокосмический хакатон», марафон «Космическая одиссея», марафон «Марс.аэро», «Космоквиз», онлайн-квест «Космический рейс» и другие квесты, тематические уроки и мастер-классы.

Отборочный (заочный) этап Всероссийского акселератора детских проектов стартовал 16 марта. С 1 апреля состоятся уроки и мастер-классы в образовательных учреждениях, космические квесты в детских технопарках «Кванториум» Минпросвещения России и на других площадках. Подведение итогов первого этапа акселератора детских проектов, а также старт финального этапа запланированы на 12 апреля.

«Космические» классные часы, приуроченные ко Дню космонавтики, онлайн-квест «Космический рейс» на единой платформе для всех желающих, квантоквиз в детских технопарках «Кванториум», Гагаринский урок «Космос – это мы» пройдут с 12 апреля.

С 24 апреля стартует Всероссийский аэрокосмический хакатон, а 16 мая – очный марафон «Космическая одиссея». Закрытие аэрокосмического фестиваля, подведение итогов и торжественное награждение победителей и активных участников запланировано на 22 мая.

Подробная информация о каждом мероприятии и регистрация появятся на сайте «Научим.online». Следить за новостями можно в сообществах образовательного проекта «Научим.online» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Организатор Всероссийского аэрокосмического фестиваля – Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.
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