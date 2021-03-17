17 марта 2021 СРЕДА
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31 марта 2021 года – последний день приема заявлений на выплату на детей в размере 5000 рублей

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Семьям, которые еще не получили декабрьские выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 8 лет, необходимо подать заявление на единовременную выплату* не позднее 31 марта 2021 года. С 1 апреля 2021 года возможности подать заявление на единовременную выплату не будет.

Большинство семей региона уже получили денежную выплату в беззаявительном порядке в декабре 2020 года на основе принятых ранее решений о выплатах на детей (ежемесячной выплаты на детей до 3 лет или единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет). Отделением ПФР по Саратовской области в декабре 2020 – марте 2021 гг. перечислены выплаты более чем на 198 тысяч юных жителей региона. Общая сумма выплат составила почти 991,1 млн рублей. В том числе, за текущий месяц саратовскими семьями подано заявлений на выплату на одну тысячу новорожденных детей.

Выплата осуществляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации.

Заявление можно направить в ПФР через портал государственных услуг или лично в любой удобной клиентской службе ПФР.

Опекунам (попечителям) ребенка для подачи заявления необходимо лично обратиться в клиентскую службу ПФР, поскольку им необходимо представить документы, подтверждающие полномочия. Личное обращение в клиентскую службу ПФР потребуется и в случае, если свидетельство о рождении ребенка выдано за пределами Российской Федерации.

Обращаем внимание на правильное заполнение заявления, всех его реквизитов с указанием корректного действующего расчетного счёта, на который будут перечислены средства.

До завершения приема документов осталось мало времени – заявления на единовременную выплату принимаются не позднее 31 марта 2021 года (включительно). Со всеми вопросами можно обращаться на «горячую линию» Отделения ПФР по Саратовской области 8 (8452) 52-21-92.
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