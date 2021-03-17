Утверждён новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
Приказом минпросвещения России утверждён новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников.
Новый порядок устанавливает этапы, сроки проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель, участников, их права и обязанности, предоставляет возможность участия в олимпиаде лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.
«Мы стремимся к тому, чтобы все олимпиады проводились честно и открыто, чтобы у школьников в любой точке России был шанс попробовать свои силы. Мы и впредь будем совершенствовать правила соревнований, внедряя современные технологии, чтобы победа в этих состязаниях зависела только от таланта и знаний, а любые вмешательства и искажения были бы исключены», – сказал глава минпросвещения России Сергей Кравцов.
Впервые в порядок проведения включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.
Школьный этап должен завершиться не позднее 1 ноября, муниципальный – 25 декабря, региональный – 1 марта, заключительный – 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях).
Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. На региональном и заключительном этапах задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные работы и устные ответы проверяются не менее чем двумя членами жюри.
Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады. Особое внимание уделено вопросу конфиденциальности заданий, усилены меры по защите содержащейся в комплектах олимпиадных заданий информации, в частности во время ее разработки и доставки в места проведения олимпиады.
В 2020/2021 учебном году в заключительном этапе олимпиады примут участие победители регионального этапа олимпиады 2019/2020 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018/2019 учебного года, не получившие статуса «призёр» в 2019/2020 учебном году.