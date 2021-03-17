Утверждён новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников

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Новый порядок устанавливает этапы, сроки проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель, участников, их права и обязанности, предоставляет возможность участия в олимпиаде лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.«Мы стремимся к тому, чтобы все олимпиады проводились честно и открыто, чтобы у школьников в любой точке России был шанс попробовать свои силы. Мы и впредь будем совершенствовать правила соревнований, внедряя современные технологии, чтобы победа в этих состязаниях зависела только от таланта и знаний, а любые вмешательства и искажения были бы исключены», – сказал глава минпросвещения России Сергей Кравцов.Впервые в порядок проведения включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.Школьный этап должен завершиться не позднее 1 ноября, муниципальный – 25 декабря, региональный – 1 марта, заключительный – 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях).Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. На региональном и заключительном этапах задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные работы и устные ответы проверяются не менее чем двумя членами жюри.Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады. Особое внимание уделено вопросу конфиденциальности заданий, усилены меры по защите содержащейся в комплектах олимпиадных заданий информации, в частности во время ее разработки и доставки в места проведения олимпиады.В 2020/2021 учебном году в заключительном этапе олимпиады примут участие победители регионального этапа олимпиады 2019/2020 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018/2019 учебного года, не получившие статуса «призёр» в 2019/2020 учебном году.