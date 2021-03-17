В техническом университете подготовили виртуальную экскурсию по экспозиции Народного музея Ю.А. Гагарина
В год 60-летия полёта первого человека в космос и день 87-й годовщины со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина управлением по воспитательной работе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Народным музеем Ю.А. Гагарина, лабораторией кафедры «Медиакоммуникации» ИнПИТ и студенческим телецентром «Сделано в СГТУ» подготовлена виртуальная экскурсия по экспозиции музея «От литейщика до космонавта. Жизнь и подвиг Ю.А. Гагарина».
Народный музей Ю.А. Гагарина – первый в мире музей первого космонавта планеты. Он был торжественно открыт 5 января 1965 года в присутствии Юрия и Валентины Гагариных, приезжавших на 20-летие Саратовского индустриального техникума (сейчас - Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А.) В техникуме Юрий Гагарин учился с 1951 по 1955 гг.
В 2011 году профессионально-педагогический колледж вместе с Народным музеем Ю.А. Гагарина вошли в состав Саратовского государственного технического университета, которому в том же году было присвоено имя первопроходца Вселенной за большой вклад учёных вуза в развитие авиационной и аэрокосмической промышленности.