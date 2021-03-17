17 марта 2021 СРЕДА
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Водители такси и каршеринга получают защиту от TrendVision

Новости
Водители такси и каршеринга получают защиту от TrendVision

Компания TrendVision сообщила о разработке новой модели видеорегистратора TrendVision PROOF.

Основная задача устройства – защитить водителей каршеринга, такси и другого коммерческого транспорта, обеспечив автомобиль качественной видеосъемкой в салоне в любое время суток.

Видеорегистратор TrendVision PROOF имеет компактный корпус, вмещающий две камеры высокого качества со стеклянной оптикой. Одна из камер поворотная и оснащена ИК-подсветкой, что дает возможность днем и ночью снимать все происходящее внутри автомобиля. Устройство может работать от PowerBank или USB 2.0, что оценят водители каршеринга – не нужно будет носить с собой дополнительные провода и искать гнездо прикуривателя. Запись видеосъемки производится в разрешении вплоть до FullHD, по всему полю кадра обеспечивается отличная резкость.

Используя TrendVision PROOF, водители коммерческого транспорта могут быть уверены, что любые неправомерные обвинения в их сторону будут опровергнуты с помощью видео.