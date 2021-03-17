17 марта 2021 СРЕДА
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Саратовец стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия

Новости


Во Фрунзенском районе сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий у 30 летнего жителя Саратова изъят предмет похожий на пистолет.

Экспертизой установлено, что указанный предмет изготовлен из частей сигнального пистолета и пригоден для производства выстрелов.

По данному факту отделом дознания ОП№ 6 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
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