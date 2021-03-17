Объявлен конкурс рисунков «Спорт и космос»

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До 12 апреля участникам необходимо в электронном виде направить свои работы на адрес электронной почты otdelsporta64@yandex.ruВ письме необходимо указать: автора работы и контактные данные, при наличии ссылку на профиль в социальной сети Инстаграм.12 апреля будут определены финалисты конкурса, а победителей определят общим голосованием подписчики страницы управления по физической культуре и спорту.