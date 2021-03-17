17 марта 2021 СРЕДА
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Объявлен конкурс рисунков «Спорт и космос»

Новости


В рамках празднования Всемирного Дня Космонавтики, 60-ти летней годовщины полета первого человека, Юрия Гагарина в космос, управление по физической культуре и спорту объявляет конкурс рисунков «Спорт и космос».

До 12 апреля участникам необходимо в электронном виде направить свои работы на адрес электронной почты otdelsporta64@yandex.ru

В письме необходимо указать: автора работы и контактные данные, при наличии ссылку на профиль в социальной сети Инстаграм.

12 апреля будут определены финалисты конкурса, а победителей определят общим голосованием подписчики страницы управления по физической культуре и спорту.
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