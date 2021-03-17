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В Саратове стартует городская фестивальная декада «Музыкальный калейдоскоп – 2021»

Новости


С 18 марта по 9 апреля в Саратове пройдет социально-образовательный проект «Фестивальная декада «Музыкальный калейдоскоп» -2021».

Городская фестивальная декада стала саратовским брендом в системе художественного образования. В рамках мероприятия пройдут конкурсы юных исполнителей на различных инструментах: струнных, народных, духовых, синтезаторе, флейте, а также конкурс по музыкальной литературе.

Проект направлен на успешное развитие системы выявления и поддержки одаренных детей – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Саратова, дальнейшее профессиональное ориентирование перспективных юных исполнителей.

В состав жюри конкурсов приглашены ведущие преподаватели ФГБОУВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова», ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».

Городские конкурсы дают возможность юным музыкантам продемонстрировать жюри свой исполнительский уровень и успешность в обучении, а для членов жюри - это возможность выбора наиболее талантливых учащихся с целью их дальнейшего обучения в колледже и консерватории.

Конкурсы будут проведены на различных площадках учреждений дополнительного образования как в живом, так и в онлайн-форматах.
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