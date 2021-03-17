В Саратове стартует городская фестивальная декада «Музыкальный калейдоскоп – 2021»

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Городская фестивальная декада стала саратовским брендом в системе художественного образования. В рамках мероприятия пройдут конкурсы юных исполнителей на различных инструментах: струнных, народных, духовых, синтезаторе, флейте, а также конкурс по музыкальной литературе.Проект направлен на успешное развитие системы выявления и поддержки одаренных детей – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Саратова, дальнейшее профессиональное ориентирование перспективных юных исполнителей.В состав жюри конкурсов приглашены ведущие преподаватели ФГБОУВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова», ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».Городские конкурсы дают возможность юным музыкантам продемонстрировать жюри свой исполнительский уровень и успешность в обучении, а для членов жюри - это возможность выбора наиболее талантливых учащихся с целью их дальнейшего обучения в колледже и консерватории.Конкурсы будут проведены на различных площадках учреждений дополнительного образования как в живом, так и в онлайн-форматах.