31,8 тысяч семей области была назначена выплата на третьего ребенка

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Напомним, данную меру поддержки многодетные семьи получают в рамках национального проекта «Демография».В аккаунты министерства труда и социальной защиты области в социальных сетях часто поступают вопросы об условиях назначения выплаты на третьего ребенка. Заместитель министра труда и социальной защиты области – председатель комитета социальной защиты Наталия Гурьева поясняет: «Право на выплату имеют жители Саратовской области – родители третьего ребенка и последующих детей, родившихся в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2024 года. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2021 году в Саратовской области её получают семьи, в которых среднедушевой доход за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 23 743,60 руб. в месяц. С 1 января 2021 года размер выплаты составляет 10 056 руб. в месяц. Выплата осуществляется, пока ребенку не исполнится три года».Всю необходимую информацию о порядке назначения мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей, граждане могут получить у специалистов учреждений социальной защиты населения по месту жительства, а также на официальном сайте министерства труда и социальной защиты Саратовской области social.saratov.gov.ru.