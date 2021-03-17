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Парадокс: специалисты пояснили, почему элитные высотки могут обслуживаться хуже «хрущевок»

Новости
Парадокс: специалисты пояснили, почему элитные высотки могут обслуживаться хуже «хрущевок»

Если сравнивать с «хрущевками», «сталинками» и панельными многоэтажками П-44, современные элитные дома выглядят гораздо более презентабельно и дорого.

Это объясняется тем, что дома бизнес-класса сегодня возводятся из инновационных строительных материалов, а затем комплектуются высокотехнологичными системами вентиляции, пожаротушения, скоростными лифтами, автоматическими системами кондиционирования, сообщает «МК».

Вместе с тем, содержание всего этого хозяйства требует привлечения высококлассных специалистов и систематического обновления импортных комплектующих, что само по себе требует немалых затрат. В связи с этим, в случае возникновения экономического или, например, эпидемического кризиса, управляющие компании зачастую не справляются со своими обязанностями и начинают экономить на предоставляемых услугах.

Нередко, небольшие управляющие операторы, организационно и административно не потянув в условиях кризиса содержание современных высоток, начинают «кроить» расходную часть. Например, они начинают экономить на штате сотрудников, расходах на техобслуживание оборудования и закупке комплектующих. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда вроде бы в элитном жилом комплексе здание обслуживается гораздо хуже, чем в обычном панельном микрорайоне.