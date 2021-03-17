Саратовская область готовится к весеннему половодью

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В начале марта в муниципальных районах области прошла командно - штабная тренировка по предотвращению и ликвидации последствий весеннего половодья.«В ходе тренировки проверяется готовность сил и средств муниципального звена Саратовской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. Ведется обследование гидротехнических сооружений, которые представляют опасность во время паводка. К весеннему половодью готовятся все муниципальные службы и организации, обеспечивающие населенные пункты газом, электроэнергией, водоснабжением, предприятия ЖКХ, районные больницы» - отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.Ежегодно в паводкоопасных районах готовятся пункты временного размещения населения. В этом году, по информации ГУ МЧС России по Саратовской области, развернуто 152 пункта вместимостью 37,5 тыс. человек.Проживающим в зоне возможного подтопления местным жителям рекомендовано заблаговременно подготовить запас продуктов и лекарственных препаратов, поднять на безопасную высоту мебель и бытовую технику, обезопасить домашних животных. В случае возникновения угрозы затопления и нанесения вреда жизни и здоровью необходимо эвакуироваться.В случае возникновения экстренной ситуации жители Саратовской области могут обращаться в Единую службу спасения по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу района. Номера телефонов ЕДДС указаны на официальных сайтах администраций муниципальных районов области.