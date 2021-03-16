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Весной пассажиры ПривЖД могут путешествовать со скидкой 30% в плацкартных вагонах

Новости


С 10 марта по 28 апреля пассажиры поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" – дочернее общество ОАО "РЖД") могут путешествовать в плацкартных вагонах со скидкой 30%.

Воспользоваться предложением можно при покупке билетов на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места во всех плацкартных вагонах АО "ФПК" за исключением ряда поездов (в частности, акция не распространяется на поезд № 1/2 Волгоград-Москва). Скидка будет действовать при условии оформления билета с даты начала продажи и до пяти дней до даты отправления поезда включительно.

Со списком поездов, которые не участвуют в акции и более подробной информацией об условиях ее проведения, можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.

Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.