Весной пассажиры ПривЖД могут путешествовать со скидкой 30% в плацкартных вагонах

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Воспользоваться предложением можно при покупке билетов на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места во всех плацкартных вагонах АО "ФПК" за исключением ряда поездов (в частности, акция не распространяется на поезд № 1/2 Волгоград-Москва). Скидка будет действовать при условии оформления билета с даты начала продажи и до пяти дней до даты отправления поезда включительно.Со списком поездов, которые не участвуют в акции и более подробной информацией об условиях ее проведения, можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров, а также не суммируются с другими специальными тарифами и скидками.Оформить проездной документ можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.