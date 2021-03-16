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Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 20 марта

Новости
Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 20 марта

Очередная туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 20 марта.

Для перевозки пассажиров будет задействован комфортабельный пригородный поезд и автобусы. По железной дороге туристы доедут до станции Кулатка, где их будет ждать трансфер до Хвалынска. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

По прибытию все желающие смогут принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных закрытию лыжного сезона. Они будут организованы на территории Хвалынского горнолыжного курорта. На посещение местных достопримечательностей будет отведено более 7 часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6201/6202 Саратов – Сенная – Кулатка отправится в 7:00 и прибудет на станцию Кулатка в 9:45. Там состоится пересадка на автобусы, которые приедут в Хвалынск в 10:50. В обратном направлении туристы отправятся в 18:00.

Со станции Кулатка пригородный поезд № 6203/6204 Кулатка – Сенная – Саратов отправится в 19:15 и прибудет на станцию Саратов-1 в 22:00. В пути следования пригородного поезда (в обоих направлениях) предусмотрена 2-минутная остановка на станции Сенная.