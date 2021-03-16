До открытия Парка покорителей космоса осталось меньше месяца

просмотров: 72

Сейчас на месте приземления первого космонавта ведется работа над уникальным многофункциональным мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. С инициативой его создания выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.В первой зоне нового объекта будут располагаться отреставрированные стела и памятник первому космонавту Юрию Гагарину, павильон информационного центра, мемориальная стена и прогулочный маршрут «108 минут».Центральное место – «Площадь космонавтов» — станет главным событийным местом комплекса. На площади расположится аллея флагов, выставочный автобус ЛАЗ-695Б, он же будет курсировать и в качестве шаттла по территории Парка.Автобус ЛАЗ-695Б побывал на реставрационных работах в Санкт-Петербурге: производилась окраска задней части кузова и навесных элементов. Также мастера изготовили кресла, установили стекла и покрасили транспортное средство в исторический бело-синий цвет.Автобус восстанавливали в соответствии с результатами историко-культурной экспертизы — воссоздавали подлинные элементы, повторяющие образец 1961 года.В Парке покорителей космоса высажено более миллиона растений, которые выбраны из лучших питомников России. Растения были подобраны таким образом, чтобы в любое время года посетители могли наблюдать яркие краски.На случай чрезвычайных ситуаций и проведения массовых мероприятий проектировщики предусмотрели и расставили по территории Парка громкоговорители. Их количество определялось с учетом распространения звука. Динамики системы оповещения смогут моментально информировать всех посетителей.Особое внимание уделено системе освещения Парка. Дизайн и форма фонарей были подобраны таким образом, чтобы источники освещения соответствовали стилю футуризма и вписывались в общую концепцию «космического» проекта. Кроме функционального освещения установлены «умные опоры», оснащенные usb-портами, Wi-Fi и кнопкой вызова диспетчера.Система освещения Парка покорителей космоса в цифрах:Функциональное — 369 объектов,Декоративное — 388 объектов.Также для максимального удобства посетителей установлена навигационная система: дорожные знаки и указатели. Обновлено дорожное покрытие, установлены остановочные павильоны, готовы автостоянки и санитарные модули.Навигационные камни будут размещены в трех ключевых зонах парка: «Площади космонавтов», в начале пути «108 минут» и на площади в Месте приземления капсулы. Информация, нанесенная на каменные указатели, выполнена в металле. Установка «метеоритов» начнется сразу после повышения температуры и улучшения погодных условий.На данный момент на объекте ведутся строительные работы по устройству информационного центра, магазина с лицензионной сувенирной продукцией, кафе с летней террасой.По информации сообщества «Парк покорителей космоса» https://vk.com/park.gagarin.official