16 марта 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 16 марта
Весной пассажиры ПривЖД могут путешествовать со скидкой 30% в плацкартных вагонах
16:14 | 16 марта
Туристическая поездка по маршруту Саратов – Хвалынск состоится 20 марта
15:36 | 16 марта
На набережной рабочие приступили к снятию туфа с лестницы в районе Бабушкиного взвоза
14:42 | 16 марта
В областной научной библиотеке проходят мероприятия к 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
13:50 | 16 марта
Открытое первенство по плаванию среди воспитанников школы «РиФ» пройдет 25 марта
12:55 | 16 марта
До открытия Парка покорителей космоса осталось меньше месяца
12:00 | 16 марта
Награждены победители регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост»
10:48 | 16 марта
С конца апреля в Саратовской области возобновится речная пассажирская навигация
09:53 | 16 марта
В центре Саратова воссоздали мастерскую строителя волжских лодок
09:10 | 16 марта
Состоялась презентация официального трейлера фильма о происхождении лорда Волан-де-Морта
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

До открытия Парка покорителей космоса осталось меньше месяца

Новости


Мы расскажем вам, что будет находиться на его территории и чем новый объект удивит жителей и гостей Саратовской области.

Сейчас на месте приземления первого космонавта ведется работа над уникальным многофункциональным мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. С инициативой его создания выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В первой зоне нового объекта будут располагаться отреставрированные стела и памятник первому космонавту Юрию Гагарину, павильон информационного центра, мемориальная стена и прогулочный маршрут «108 минут».

Центральное место – «Площадь космонавтов» — станет главным событийным местом комплекса. На площади расположится аллея флагов, выставочный автобус ЛАЗ-695Б, он же будет курсировать и в качестве шаттла по территории Парка.

Автобус ЛАЗ-695Б побывал на реставрационных работах в Санкт-Петербурге: производилась окраска задней части кузова и навесных элементов. Также мастера изготовили кресла, установили стекла и покрасили транспортное средство в исторический бело-синий цвет.
Автобус восстанавливали в соответствии с результатами историко-культурной экспертизы — воссоздавали подлинные элементы, повторяющие образец 1961 года.

В Парке покорителей космоса высажено более миллиона растений, которые выбраны из лучших питомников России. Растения были подобраны таким образом, чтобы в любое время года посетители могли наблюдать яркие краски.

На случай чрезвычайных ситуаций и проведения массовых мероприятий проектировщики предусмотрели и расставили по территории Парка громкоговорители. Их количество определялось с учетом распространения звука. Динамики системы оповещения смогут моментально информировать всех посетителей.

Особое внимание уделено системе освещения Парка. Дизайн и форма фонарей были подобраны таким образом, чтобы источники освещения соответствовали стилю футуризма и вписывались в общую концепцию «космического» проекта. Кроме функционального освещения установлены «умные опоры», оснащенные usb-портами, Wi-Fi и кнопкой вызова диспетчера.

Система освещения Парка покорителей космоса в цифрах:
Функциональное — 369 объектов,
Декоративное — 388 объектов.
Также для максимального удобства посетителей установлена навигационная система: дорожные знаки и указатели. Обновлено дорожное покрытие, установлены остановочные павильоны, готовы автостоянки и санитарные модули.

Навигационные камни будут размещены в трех ключевых зонах парка: «Площади космонавтов», в начале пути «108 минут» и на площади в Месте приземления капсулы. Информация, нанесенная на каменные указатели, выполнена в металле. Установка «метеоритов» начнется сразу после повышения температуры и улучшения погодных условий.
На данный момент на объекте ведутся строительные работы по устройству информационного центра, магазина с лицензионной сувенирной продукцией, кафе с летней террасой.

По информации сообщества «Парк покорителей космоса» https://vk.com/park.gagarin.official
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код