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В областной научной библиотеке проходят мероприятия к 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

Новости


В честь 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией с 13-23 марта 2021 г. Областная универсальная научная библиотека проводит программу мероприятий «Крым – Россия вместе навсегда» для жителей г. Саратова.

13–23 марта ежедневно с 10:00 до 19:00 в центре массовой работы отдела культурных проектов и коммуникаций работает книжно-иллюстративная выставка «Замечательный Крым: страницы истории и культуры».

16 марта в 13:00 отдел культурных проектов и коммуникаций проведет урок исторической памяти «Крым в истории России» для студентов средних специальных учебных заведений Саратова. Будет рассказано об истории Крымского полуострова, его месте в истории России, о выдающихся людях – деятелях культуры, живших и работавших в Крыму, туристических достопримечательностях.

Для участия в мероприятии приглашен известный саратовский общественный деятель, прозаик, журналист, член Союза писателей России Александр Пулатович Зуев. А. Зуев был одним из первых, кто откликнулся на события в Крыму в марте 2014 г. В течение пяти дней он находился в Симферополе и освещал проведение референдума в Крыму. Опубликовал специальный выпуск журнала «Референдум со слезами надежды». Шесть очерков о референдуме были опубликованы на различных сайтах Саратовской области. А. Зуев поделится своими воспоминаниями о том историческом событии.

Урок исторической памяти «Крым в истории России» пройдет в сопровождении мультимедийной презентации. Прозвучат стихи и песни о Крыме.

При посещении мероприятия просьба использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и соблюдать социальное дистанцирование.