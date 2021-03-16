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На набережной рабочие приступили к снятию туфа с лестницы в районе Бабушкиного взвоза

Новости
На набережной рабочие приступили к снятию туфа с лестницы в районе Бабушкиного взвоза

Сегодня, 15 марта, на Набережной Космонавтов начались работы по снятию туфа с лестницы, расположенной в районе Бабушкиного взвоза.

Перед подрядной организацией поставили задачу аккуратно демонтировать покрытие. Снятый туф рабочие укладывают на строительные палеты. После того, как все покрытие будет снято, отсортируют материал, который можно отреставрировать и использовать в облицовке повторно.

«Рабочие демонтируют часть туфа, мы посмотрим, какой там конструктив и будем принимать решение по дальнейшим работам. Эта лестница находится в неудовлетворительном состоянии, видно, что несколько раз ее уже ремонтировали, много цементной стяжки, туф сопряжен с залитым внутри цементом. Чтобы принять окончательное решение по производству работ, мы будем встречаться с представителями Градозащитного совета, мы работаем с ними в тесном контакте в рамках благоустройства набережной. Совместно с ними будем принимать решение по каждому участку, который будем демонтировать», - рассказала председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Наталия Даниленко.

Напомним, реконструкция старого участка набережной от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Вопросы ее благоустройства неоднократно обсуждались с представителями Градозащитного совета и жителями близлежащих домов. При создании проекта были учтены все их предложения и пожелания.

В настоящее время проведены подготовительные работы: огорожена площадка, демонтированы лавочки и урны. С наступлением положительных температур перейдут к демонтажу покрытия тротуаров и тропиночных дорожек. Проектом предусмотрено новое освещение на всей реконструируемой территории, место для выгула собак, новые детские площадки, автополив и новые малые архитектурные формы. Работы по благоустройству планируют завершить до осени.