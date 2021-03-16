Состоялась презентация официального трейлера фильма о происхождении лорда Волан-де-Морта

просмотров: 92

Производством картины занимались кинокомпании Le Sous-Marin Productions и Grimaud Production. В ней поклонники поттерианы узнают некоторые детали происхождения и расцвета лорда Волан-де-Морта, а также историю семьи Гонтов (Мраксов).Съемки фильма проходили на английском языке во Франции и длились из-за пандемии коронавируса более двух лет. Режиссер картины Жорис Фокон Гримо пригласил на роль Волан-де-Морта известного французского актера Максанса Дане-Фовеля. Также русско-французская актриса Агата Максимова сыграла в фильме одну из ролей.Премьера фильма The House of Gaunt назначена на 29 мая 2021 года. Если не помешают ограничения, связанные с коронавирусом, то картина будет показана во всех кинотеатрах Европы, а также будет доступна на YouTube и в интернет-кинотеатрах. У фильма по всему миру уже появилась целая армия поклонников и фан-клубов. Со времени выхода трейлер собрал свыше полумиллиона просмотров. Об ожидаемой премьере опубликованы десятки статей в самых популярных международных СМИ.