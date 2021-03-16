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10:48 | 16 марта
С конца апреля в Саратовской области возобновится речная пассажирская навигация
09:53 | 16 марта
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С конца апреля в Саратовской области возобновится речная пассажирская навигация

Новости


Открытие навигационного периода водным транспортом в 2021 году запланировано на 24 апреля.

Перевозки пассажиров водным транспортом в 2021 году будут осуществляться по трем речным пригородным маршрутам: «Саратов-Сосновка», «Саратов-Шумейка», а также «Хвалынск – Духовницкое». Рейсы по первым двум направлениям будут осуществляться по средам, субботам и воскресеньям, на направлении «Хвалынск-Духовницкое» - ежедневно.

К настоящему моменту проведен конкурсный отбор и заключается государственный контракт с победителем отбора - ЗАО «Пассажирское речное управление».