С конца апреля в Саратовской области возобновится речная пассажирская навигация
Открытие навигационного периода водным транспортом в 2021 году запланировано на 24 апреля.
Перевозки пассажиров водным транспортом в 2021 году будут осуществляться по трем речным пригородным маршрутам: «Саратов-Сосновка», «Саратов-Шумейка», а также «Хвалынск – Духовницкое». Рейсы по первым двум направлениям будут осуществляться по средам, субботам и воскресеньям, на направлении «Хвалынск-Духовницкое» - ежедневно.
К настоящему моменту проведен конкурсный отбор и заключается государственный контракт с победителем отбора - ЗАО «Пассажирское речное управление».