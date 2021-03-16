В центре Саратова воссоздали мастерскую строителя волжских лодок

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Атмосфера выставки возвращает в середину прошлого века и позволяет побывать в мастерской строителя лодок Ивана Ивановича Богословского. В начале ХХ века плотник из села Исеевка был известен на всю округу. Его мастерская сохранилась до наших дней. Большинство представленных в экспозиции инструментов, снастей и другого инвентаря ранее принадлежали самому мастеру.Центральный экспонат выставки – деревянная лодка-гулянка «Андромаха», которая была построена по старым лекалам саратовским мастером Алексеем Чиркиным в 2019 году в рамках проекта «Исследование гулянки». Благодаря экспедициям, проведенным по населенным пунктам региона, участникам проекта удалось узнать о судьбах людей, которые занимались строительством «гулянок», найти сохранившиеся образцы и побеседовать с простыми жителями, которые помнят времена, когда лодка-гулянка была практически в каждой семье.– Лодка, которую изготавливали наши местные мастера можно считать еще одним брендом Саратовской области наряду с калачом и степными тюльпанами, – рассказала автор выставки «Дело мастера», старший научный сотрудник саратовского Исторического парка «Россия – Моя история» Анна Кашникова. – В ходе проекта «Исследование гулянки» выяснилось, что это понятие исключительно саратовское и в других регионах лодки так никогда не называли. Эти рыбачьи лодки появились до войны, впоследствии на место крепления живорыбных садков встали простейшие моторы, а за послевоенные десятилетия такие лодки стали уже, можно сказать, частью жизни саратовского волгаря, его личной историей и часто просто судьбой. К сожалению, не сохранилось никаких чертежей, так как лодки строились по готовым образцам. Именно поэтому так важно сохранить это явление ХХ века.Проект будет представлен в саратовском Историческом парке до конца июня. В рамках специальной программы на его площадке будут проходить не только тематические интерактивные экскурсии, но и встречи-лекции с участниками проекта «Исследование гулянки», мастер-классы, занятия для детей и т.п. А все экспонаты можно будет потрогать на интерактивных экскурсиях и почувствовать себя настоящим рыбаком.