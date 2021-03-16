К юбилею первого полета человека в космос в Саратове пройдут конкурсы и челленджи

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Арт – проект «Поколение космоса» реализуется Историческим парком Россия – Моя история». Основную часть проекта составляет сбор информации о событиях, связанных с историей освоения космического пространства, нашедших отражение в семейных архивах наших земляков.Поучаствовать в арт-движении могут все желающие. Принимаются фотографии из семейных архивов на космическую тематику, фотографии произведений художественно-прикладного творчества (вышивка, макеты и модели космических станций и кораблей, скульптура), а также рисунки. Материалы, представляемые на конкурс, должны сопровождаться короткой аннотацией. На выставку принимаются коллективные, семейные и индивидуальные работы.Наиболее интересные – макеты, модели и произведения художественно-прикладного творчества будут экспонироваться на Арт - выставке в офлайн-формате на площадке Исторического парка «Россия – Моя история».Работы принимаются на адрес электронной почты kosmos@myhistory64.ru до 31 марта 2021 года.Организаторы планируют, что кульминацией проекта станет создание уникальной мультимедийной выставки «Космос – Моя история».Областная универсальная научная библиотека, освещая космическую тему, остановилась на формате челлендж . Онлайн-акция #ГагаринЗемляСаратовская проводится в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Все желающие могут поделиться своим мнением о значении подвига первого космонавта и о личности Юрия Гагарина, а также порассуждать о будущем космонавтики в России. Для участия необходимо опубликовать пост с хэштегом #ГагаринЗемляСаратовская.Одним из первых в акции принял участие Губернатор Валерий. "Для меня ответ очевиден – Юрий Гагарин совершил подвиг, который навсегда изменил историю всего мира. Он стал первым, кто смог покорить космос и открыл туда дорогу другим», – написал глава региона на своей странице в «Инстаграм». Губернатор подчеркнул, что для Саратовской области этот полет стал знаковым событием. «Именно в нашем регионе Юрий Гагарин поднялся в небо и здесь приземлился. Сейчас на историческом месте строится Парк Покорителей космоса. Побывать там жители смогут 12 апреля», – заключил Радаев.Онлайн-конкурс «Космические фантазии» объявлен Дворцом культуры "Россия".В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от места проживания, рода занятий и увлечений, готовые прислать на конкурс авторские творческие работыИтоги будут подведены по номинациям: «Литературное творчество», «Художественное слово», «Художественное слово» (авторское стихотворение), «Изобразительное творчество» (рисунок), «Декоративно — прикладное творчество» (макет/ поделка).Заявки и работы принимаются до 4 апреля 2021 года на адрес электронной почты ДК «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.comИнформация предоставлена в рамках проекта "Культурная орбита: историко-культурные символы Саратовской области, традиции и перспективы"